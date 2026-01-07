Als Gründe für die erwartete Abschwächung nannten die Studienautoren eine nachlassende Dynamik am Arbeitsmarkt sowie geringere Reallohnzuwächse als im Vorjahr. Zwar dürfte eine leichte Frankenabschwächung den Einkaufstourismus kaum weiter beleben, allerdings werde der Onlinehandel voraussichtlich weiter an Bedeutung gewinne und Umsätze entsprechend ins Ausland abfliessen.