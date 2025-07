DIY (Do it yourself) lag laut NielsenIQ in Bezug auf Nachfrage und kumuliertes Wachstum an der Spitze (+4,9 Prozent). Während das erste Quartal leicht rückläufig war, war das zweite Jahresviertel klar positiv. Freizeit gehörte ebenfalls zu den Gewinnern und lag entsprechend klar über dem Vorjahres-Halbjahr (+3,8 Prozent).