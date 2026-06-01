Die Treibstoffumsätze erhöhten sich um 6,0 Prozent. Auch der Nicht-Nahrungsmittelsektor entwickelte sich positiv und verzeichnete ein Plus von 1,5 Prozent. Besonders gefragt waren Haushaltswaren sowie Produkte aus dem Versand- und Internethandel. Demgegenüber verharrten die Umsätze mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren mit einem Zuwachs von 0,1 Prozent praktisch auf dem Vorjahresniveau.