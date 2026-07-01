Insgesamt haben die Schweizer Detailhändler im Mai mehr Waren verkauft. Der Absatz ohne Preiseffekte erhöhte sich um 3,5 Prozent. Dabei haben die Autofahrer angesichts des teureren Benzins und Diesels weniger getankt: Bei den Treibstoffen gingen die Verkäufe um 5,9 Prozent zurück. Dagegen zogen die Verkäufe von Kleidern und Schuhen um 6,6 Prozent an. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren konnten um 4,0 Prozent zulegen.