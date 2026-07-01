Der Umsatz kletterte im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat bereinigt um Verkaufs- und Feiertagseffekte um 2,2 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Für Rückenwind sorgten insbesondere die Tankstellen, deren Erlöse infolge höherer Ölpreise deutlich anzogen. Der Detailhandel mit den Tankstellen fuhr 5,4 Prozent mehr Umsatz ein. Ohne Tankstellen hat der Detailhandelsumsatz lediglich um 1,9 Prozent zugelegt, wie aus den provisorischen Zahlen des BFS hervorgeht.