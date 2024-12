Immerhin habe er sich aber auf einem Niveau stabilisiert, das nur noch auf eine geringfügige Schrumpfung der Industrie hindeute. Die Stabilisierung des Schweizer PMI steht im Kontrast zur fortgesetzten Schwäche der PMIs in der Eurozone. Bleibe in der Eurozone eine Erholung aus, seien auch für den Schweizer PMI die Risiken nach unten gerichtet, so die Ökonomen der UBS.