Entwicklung in den Kantonen unterschiedlich

Wie so oft ist die Entwicklung in den einzelnen Kantonen aber sehr unterschiedlich verlaufen. So habe das Wallis vermutlich von einer Kombination aus staatlichen Unterstützungsmassnahmen und dem Inlandtourismus profitiert, erklärt die Bank weiter. Denn dort stiegen die Einkommen im Coronajahr bzw. von 2019 bis 2020 um 5,3 Prozent auf 54'100 Franken am deutlichsten. Hingegen kam es in den Kantonen Schwyz (-6,0 Prozent) und Nidwalden (-5,2 Prozent) zum stärksten Rückgang der Einkommen.