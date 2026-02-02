Die Verbesserung der Stimmung ist laut Raiffeisen - anders als in den Vormonaten - den exportorientierten KMU zu verdanken. Grund dafür ist unter anderem die leichte Entspannung im US-Geschäft. Nachdem die US-Zölle auf Schweizer Exporte im Herbst von 39 Prozent auf 15 Prozent gesenkt wurden, hat sich die Auftragslage etwas verbessert.