Uhrenexporte nach China halbiert

Vom Nachfrageeinbruch in Asien heftig betroffen waren vor allem die Uhrenhersteller. Nach einer kurzen Verschnaufpause in den Sommermonaten sei es im September zum stärksten Rückgang in diesem Jahr gekommen, schrieb der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) in einer Mitteilung. Im September gingen die Ausfuhren um 12,4 Prozent auf 2,05 Milliarden Franken zurück.