Konkret legten die Exporte im gesamten Jahr 2025 um 1,4 Prozent auf 287,0 Milliarden Franken zu, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherung (BAZG) am Donnerstag mitteilte. In die USA wurden Waren im Wert von 54,7 Milliarden ausgeführt, das waren 3,9 Prozent mehr als in 2024. Die Importe aus den USA betrugen 13,3 Milliarden Franken - 5,7 Prozent weniger als im Jahr davor.