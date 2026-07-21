Die Exporte weiteten sich dabei im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 8,8 Prozent aus, real (+0,6 Prozent) blieb die Entwicklung hingegen verhalten. Laut dem BAZG hat damit zwar die Negativserie der vergangenen vier Quartale geendet, die Exporte schwächeln trendmässig aber weiterhin.