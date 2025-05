Uhrenexporte dank US-Bestellungen massiv höher

Mit einem starken Anstieg um nominal 18 Prozent zogen die Uhrenexporte im April massiv an. Dabei sind die Ausfuhren in die USA im Zuge der Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump regelrecht explodiert. Hier schossen die Exporte um 149 Prozent in die Höhe. Ohne die US-Ausfuhren wären die Exporte im April hingegen um 6,4 Prozent gesunken, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH mitteilte.