In Zahlen ausgedrückt sanken die Exporte saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat April um 13,6 Prozent auf 21,0 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Real, also unter Berücksichtigung der Teuerung, belief sich das Minus auf 10,2 Prozent.