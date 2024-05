Insgesamt beliefen sich die Exporte im April auf 23,37 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Damit stiegen die Ausfuhren saisonbereinigt zum Vormonat um 9,1 Prozent. Real - also um Preisveränderungen bereinigt - resultierte ein Plus von sogar 9,6 Prozent. Dies kommt einer Trendwende gleich: Im Startquartal wurde noch ein Minus verzeichnet.