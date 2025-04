So stiegen die Exporte in der Periode von Januar bis März saisonbereinigt um 3,6 Prozent auf 74,2 Milliarden (real -5,7 Prozent). Auch die Importe legten mit einem Plus von 5,9 Prozent auf 60,5 Milliarden Franken einen neuen Höchstwert für eine Dreimonatsperiode hin. In der Handelsbilanz resultierte somit ein Überschuss von 13,7 Milliarden Franken.