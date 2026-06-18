Getrieben wurde das starke Wachstum von den chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen, welche mit Abstand das wichtigste Exportgut der Schweiz sind. Diese legten um mehr als einen Viertel auf 13,9 Milliarden Franken zu. Auch die Sparten Bijouterie und Juwelierwaren (+14,7 Prozent) und Elektrischer Strom (+18,7 Prozent) legten stark zu.