Die Schweizer Exporte stiegen im Mai 2026 saisonbereinigt zum Vormonat nominal um 13,4 Prozent auf 25,4 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Real - also um Preisveränderungen bereinigt - resultierte ein Plus von 5 Prozent.
Im ersten Quartal waren die Ausfuhren auf den tiefsten Wert seit dem dritten Quartal 2021 gesunken. Im Vormonat hatten sie sich dann stagniert.
Getrieben wurde das starke Wachstum von den chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen, welche mit Abstand das wichtigste Exportgut der Schweiz sind. Diese legten um mehr als einen Viertel auf 13,9 Milliarden Franken zu. Auch die Sparten Bijouterie und Juwelierwaren (+14,7 Prozent) und Elektrischer Strom (+18,7 Prozent) legten stark zu.
USA und Europa stark im Plus
Ebenfalls positiv entwickeln sich aber auch die Exporte von Maschinen, Elektronik und Apparaten. Diese stiegen um 1,2 Prozent auf 4,5 Milliarden Franken.
Aus regionaler Sicht war das Bild gemischt. Die Exporte nach Europa stiegen um 18,5 Prozent und jene nach Nordamerika um 10,3 Prozent. Die Ausfuhren nach Asien (+0,2 Prozent) stagnierten hingegen.
Hoher Handelsbilanz-Uberschuss
Die gesamten Importe nahmen derweil im Berichtsmonat um 3,4 Prozent auf 19,8 Milliarden Franken zu (real +0,2). Der Überschuss in der Handelsbilanz betrug in der Folge 5,6 Milliarden. Dies sei der höchste Überschuss seit zwölf Monaten, so das BAZG.
yz/rw
(AWP)