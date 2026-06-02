Asien zeigt Stabilisierung

Umgekehrt ist es in Asien, wo sich die Uhrenexporte von einer tiefen Basis aus erholen. Die Ausfuhren nach China und Singapur stiegen um je 17 Prozent und nach Hongkong um fast 14 Prozent. Lang warnt aber vor zu viel Optimismus: China und Hongkong lägen zusammen weiterhin deutlich unter dem Vorjahresniveau.