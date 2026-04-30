KI soll Kosten senken - IT-Ausgaben steigen

Gleichzeitig setzen die Führungskräfte verstärkt auf künstliche Intelligenz. Fast die Hälfte der CFOs erwartet in den kommenden drei Jahren sinkende Lohnkosten durch den Einsatz von KI. Insgesamt rechnen 40 Prozent der Befragten mit einer Senkung der Unternehmenskosten durch KI, während lediglich 12 Prozent von steigenden Gesamtkosten ausgehen.