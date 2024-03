Ende 2023 gab es 483 Fintech-Unternehmen in der Schweiz - so viele wie noch nie. Das sind laut der am Donnerstag veröffentlichten iinTech-Studie der Hochschule Luzern rund 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit habe sich die Grösse des Sektors seit 2015 verdreifacht. Erstmals wurde in der Studie auch Liechtenstein berücksichtigt: 22 FinTech-Unternehmen sind im Fürstentum beheimatet.