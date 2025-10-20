Die «KI-Readiness» von Schweizer Unternehmen habe sich in den letzten zwölf Monaten nur leicht erhöht, heisst es in der am Montag veröffentlichten Studie. Weder die Gruppe der «Vorreiter» in Sachen Künstlicher Intelligenz, noch die Anzahl der Unternehmen der «Verfolger» sei im Vergleich zum Vorjahr wirklich gewachsen.