Bis 2029 müssen demnach in der Schweiz Unternehmensverbindlichkeiten in Höhe von 142 Milliarden Euro refinanziert werden, wie Alixpartners am Mittwoch mitteilte. Dies entspreche knapp einem Viertel der gesamten fällig werdenden Unternehmensschulden im deutschsprachigen Raum. Diese belaufen sich demnach insgesamt auf über 600 Milliarden Euro. Besonders für klein und mittelgrosse Unternehmen ohne Kapitalmarktzugang werde die Refinanzierung in den kommenden Monaten und Jahren zur Belastungsprobe.