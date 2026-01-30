Allerdings gab es auch weniger Firmenlöschungen als noch im Dezember 2025, wie das Business- und Medienportal Help.ch am Freitag mitteilte. Mit 3031 Löschungen lag der Wert 3 Prozent unter dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr nahmen die Löschungen mit einem Plus von 13 Prozent dagegen deutlich zu.