Allerdings gab es auch weniger Firmenlöschungen als noch im Dezember 2025, wie das Business- und Medienportal Help.ch am Freitag mitteilte. Mit 3031 Löschungen lag der Wert 3 Prozent unter dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr nahmen die Löschungen mit einem Plus von 13 Prozent dagegen deutlich zu.
Die Zahl der Handelsregister-Mutationen, also Änderungen bei bereits bestehenden Unternehmen wie etwa Zweck-, Sitz- oder Personaländerungen, blieb auf hohem Niveau. Im Januar 2026 wurden 20'211 Mutationen verzeichnet, ein leichtes Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich entspricht dies einem Anstieg von 16 Prozent.
Im Bereich der Liquidationen, bei denen Unternehmen formell abgewickelt werden, ohne bereits aus dem Handelsregister gelöscht zu sein, wurden 2596 Firmen erfasst. Davon wurden 304 Unternehmen neu in Liquidation gesetzt.
Im Fürstentum Liechtenstein verlief die Entwicklung deutlich anders. Dort wurden im Januar 2026 lediglich 45 neue Firmen eingetragen, was einem Rückgang von 63 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Gleichzeitig gingen die Firmenlöschungen markant auf 66 Einträge zurück. Die Zahl der Mutationen stieg derweil um 12 Prozent auf 1068.
jl/hr
(AWP)