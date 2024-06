Vergangenes Jahr trainierten mehr als 1,3 Millionen Menschen in einem der total 1348 Fitness-Studios in der Schweiz. Das sind so viele wie nie zuvor, wie Marcus Schwedhelm, Präsident des Branchenverbandes Swiss Active, am Dienstag vor den Medien sagte. Die Zahl entspricht rund 15 Prozent der Gesamtbevölkerung. Etwa jede siebte Person in der Schweiz leistet sich ein Fitness-Abo.