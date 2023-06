Junge bevorzugen Ketten Während sich die Mitgliederzahlen 2022 erholten, änderte sich die Zusammensetzung der Sporttreibenden: Ältere Menschen über 40 Jahre erneuerten ihre Mitgliedschaft seltener, während Jüngere mehr Fitnessabos kauften als im Vorjahr. So wuchs der Anteil der jüngeren Mitglieder unter 40 Jahren 2022 auf 63 Prozent (54,6% in 2021).

Diese Gruppen würden zudem vor allem in Kettencentern - also in Betrieben mit mindestens fünf Ablegern - trainieren. Folglich konnten die Ketten im letzten Jahr einen Zuwachs von 21,6 Prozent verbuchen.