Das Fleischangebot in der Schweiz hat im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent zugenommen. Dieser Anstieg ist auf deutlich höhere Importe zurückzuführen. Die Inlandproduktion war wie schon im Vorjahr leicht rückläufig. Schweizer Fleisch ist mit Blick auf das Gesamtangebot somit weiter auf dem Rückzug.