Das Überangebot an Schweinefleisch 2022 hatte eine Abnahme der Inlandproduktion um 5,6 Prozent zur Folge, wie der Fleischwirtschaftsverband Proviande am Donnerstag mitteilte. Zur Entspannung am Markt trug eine Steigerung der Schweinefleisch-Exporte um 60 Prozent im Vergleich zu 2022 bei. Die Ausfuhren waren damit gemäss Proviande doppelt so hoch wie 2021.