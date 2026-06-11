Wachstumstreiber war dabei der Flughafen Zürich. Der grösste Airport des Landes fertigte 14,8 Millionen Reisende ab. Dies sind 6,7 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Damit verbleibe die Nachfrage auf hohem Niveau, schrieb Litra. Dies sei unter anderem auf eine hohe Sitzplatzauslastung von über 80 Prozent zurückzuführen.