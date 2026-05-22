Unter den wichtigsten Enddestinationen ab der Schweiz verzeichneten die Türkei und Italien die grössten Zuwächse. Die Passagierzahlen für Flüge in diese Länder legten laut Mitteilung um 14 beziehungsweise 10 Prozent zu. Am meisten flogen die Passagiere in das Vereinigte Königreich (Grossbritannien und Nordirland), nach Spanien und nach Deutschland.