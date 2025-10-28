Dies entspricht im bisherige Jahresverlauf einem Wachstum von 5,6 Prozent, wie die Asset Management Association Switzerland (AMAS) am Dienstag mitteilte. Allein im dritten Quartal habe der Zuwachs 4,4 Prozent ausgemacht. Wachstumstreiber seien in erster Linie die Renditen an den Aktien- sowie an den Rohstoffmärkten gewesen.