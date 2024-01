Dank des starken Schlussquartals an den Börsen 2023 endete das Gesamtjahr auch am Schweizer Fonds- und Asset Management-Markt mit einer positiven Bilanz: Das Volumen am Schweizer Fondsmarkt stieg um 3,7 Prozent auf 1,37 Billionen Franken. Beigetragen hätten vor allem Performancegewinne und im schwächeren Ausmass auch Netto-Neugelder, teilte die Asset Management Association Switzerland (AMAS) am Montag mit.