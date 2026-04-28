UBS bleibt klar an der Spitze

Der Wettbewerb im Fondsmarkt zeigt weiterhin eine hohe Konzentration der Volumina von rund 74 Prozent bei den zehn grössten Anbietern. Die UBS steht mit einem Marktanteil von 36,7 Prozent weiter unangefochten an der Spitze, gefolgt von Swisscanto (11,1 Prozent), Blackrock (9,7 Prozent) und Pictet (5,7 Prozent).