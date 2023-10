Der Franken gewinnt am Montag bis auf 96,16 Rappen gegen den Euro. Somit nähert sich das Kurspaar Kursen wieder der 0,96er Franken-Marke an. Ende letzter Woche wurden noch Notierungen bis fast 97 Rappen erreicht. Am Markt verweisen Händler mit Blick auf die Euroschwäche auf die trübe Stimmung an den Aktienmärkten.