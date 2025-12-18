Konsumentinnen und Konsumenten wollen dieses Jahr im Schnitt 424 Schweizer Franken für Spielwaren ausgeben - ein Plus von 14 Prozent gegenüber 2024, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Marktforschungsinstituts NIQ zeigt. Dies sei der zweithöchste Wert seit Beginn der Erhebung vor zehn Jahren.