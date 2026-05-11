Wie im Vorjahr wurde den meisten Verurteilten eine bedingte Geldstrafe ausgesprochen - nach Angaben des BFS geschah dies im letzten Jahr 78'693-mal. In den meisten Fällen werden die Strafen von einer Busse begleitet. Umgekehrt sei die Zahl der kurzen unbedingten Freiheitsstrafen auf einen Tiefstand gesunken. Dabei handle es sich um den niedrigsten Wert, seit die bedingte Geldstrafe 2007 als Ersatz für kurze Gefängnisstrafen eingeführt wurde.