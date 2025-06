Zwar würden die Gemeinden heute besser eingebunden als noch vor 25 Jahren, teilte der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) am Freitag mit. Damals wurde die Gemeindeautonomie in der Bundesverfassung verankert. Allerdings seien Zentralisierungstendenzen bei Bund und Kantonen festzustellen, hiess es in der Mitteilung.