Nach anfänglich stabiler Auslastung hätten vor allem die Krise der deutschen Autoindustrie und die schwache Nachfrage im Maschinenbau die Schweizer OEM-Zulieferer belastet, heisst es in der Mitteilung. In der zweiten Jahreshälfte habe die unberechenbare US-Zollpolitik die Lage zusätzlich verschärft und in wichtigen Exportmärkten zu Investitionsstopp und Bestellrückgängen geführt.