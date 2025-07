Rekord bei Biotechs

Startups aus der Biotech-Branche generierten allein 705 Millionen Franken an Kapital, was ein neuer Rekord sei. Der bisherige Höchstwert aus dem ersten Halbjahr 2021 lag bei 436 Millionen. Auch im zuletzt schwachen ICT- und Fintech-Sektor nahmen die Investitionen gegenüber dem Vorjahreshalbjahr um 86 Prozent auf 247 Millionen Franken zu. In Fintech-Startups wurden laut SVCR 153 Millionen Franken investiert, ein Plus von 93 Prozent.