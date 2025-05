Internationale Präzedenzfälle

Weiter verweisen die Kläger auf internationale Gerichtsentscheide, insbesondere aus Grossbritannien und den USA, wo Visa und Mastercard von Gerichten zu hohen Rückzahlungen und Strafen verurteilt wurden. In einem prominenten Fall sprach ein britisches Gericht dem Detailhändler Sainsbury's Schadenersatz in Millionenhöhe zu. In den USA einigten sich die Kartenfirmen 2019 auf einen Vergleich über 6,2 Milliarden Dollar mit zahlreichen Unternehmen.