Stündlich schlechtere Lage

Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi unterstützt mehrere Partnerschulen in der Nähe des Epizentrums des Erdbebens in Mandalay, der zweitgrössten Stadt in Myanmar. Mit Soforthilfemassnahmen will sie betroffenen Familien und Kindern in der Region helfen.