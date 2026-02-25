Die Schweizer Hotellerie hat im Jahr 2025 einen neuen Rekord erzielt. Mit insgesamt 43,9 Millionen Logiernächten wurde der höchste je gemessene Wert erreicht. Damit übertrifft die Branche nicht nur das Vorjahr deutlich, sondern lässt auch das bisherige Vorkrisenniveau klar hinter sich.