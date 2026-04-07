Die Zahl der Logiernächte stieg im Februar um 2,9 Prozent auf 3,5 Millionen Übernachtungen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Bei den Gästen aus dem Ausland zogen die Übernachtungen gar um 3,2 Prozent auf 1,8 Millionen an. Aber auch bei den inländischen Reisenden waren es mit 1,6 Millionen Übernachtungen 2,6 Prozent mehr.
Überraschend kommt die Zunahme im Februar nicht. Die im März publizierte erste Schätzung des BFS hatten das Plus bereits angezeigt.
Erfolgstrend ungebrochen
Schon im Januar hatte die Zahl der Übernachtungen um 2,6 Prozent auf 3,3 Millionen zugenommen. Kumuliert sind es in den ersten zwei Monaten des Jahres 6,7 Millionen - ein Plus von 2,8 Prozent.
Im Vorjahr 2025 hatte die Branche mit 43,7 Millionen Übernachtungen einen erneuten Höchststand erreicht. Welchen Einfluss der Iran-Krieg auf die Branche hat, werden allerdings erst die Zahlen zum März zeigen.
Eine erste Schätzung zum März publiziert das BFS am 17. April, die zweite am 24. April. Die definitiven Zahlen zum dritten Monat des Jahres folgen dann am 7. Mai.
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(AWP)