Die Zahl der Logiernächte stieg im Februar um 2,9 Prozent auf 3,5 Millionen Übernachtungen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Bei den Gästen aus dem Ausland zogen die Übernachtungen gar um 3,2 Prozent auf 1,8 Millionen an. Aber auch bei den inländischen Reisenden waren es mit 1,6 Millionen Übernachtungen 2,6 Prozent mehr.