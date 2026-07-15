Von Januar bis Mai waren es insgesamt 16,2 Millionen Logiernächte - ein Rückgang von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zwar waren es über den Zeitraum etwas mehr Übernachtungen bei den inländischen Gästen. Den Rückgang der Reisenden aus dem Ausland konnten sie aber nicht ganz wettmachen.