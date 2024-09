Ungebrochen ist dagegen der positive Trend bei den Gästen aus den USA. So kamen in diesem Jahr bisher so viele US-Gäste wie noch nie. Allerdings können auch sie die Rückgänge bei den anderen Herkunftsländern im Vergleich zu 2019 nicht ganz ausgleichen. Von Januar bis Juli kamen noch immer 1,2 Prozent weniger Gäste aus dem Ausland als im letzten Jahr vor Corona.