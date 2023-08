Deutlich mehr ausländische Gäste

Insgesamt setzt sich in diesem Jahr der bereits in den Vormonaten gesehene Anstieg im Juni fort. Von Januar bis Mai hatten die Logiernächte mit einem Plus von fast 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr schon deutlich angezogen. So stieg im ersten Semester die Zahl der Logiernächte um 13,8 Prozent auf 19,5 Millionen.