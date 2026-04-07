Die Zahl der Logiernächte stieg im Februar um 2,9 Prozent auf 3,5 Millionen Übernachtungen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Bei Gästen aus der Schweiz waren es dabei mit 1,8 Millionen gar 3,2 Prozent mehr. Aber auch bei den Touristen aus dem Ausland zogen die Übernachtungen um 2,6 Prozent auf 1,6 Millionen an.