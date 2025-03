Die Zahl der Logiernächte nahm im Februar insgesamt um 2,7 Prozent ab, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit fällt der Rückgang etwas geringer aus als bei der ersten Schätzung. So war vor Wochenfrist noch ein Rückgang von 3,1 Prozent gemeldet worden.