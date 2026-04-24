Die Schweizer Hotellerie hat im März 2026 einen herben Dämpfer erhalten. Nach weiterem Wachstum in den ersten beiden Monaten des Jahres zählte die Branche im März erstmals seit November 2025 wieder weniger Übernachtungen in einem Monat. Dabei dürfte nicht zuletzt der Krieg im Nahen Osten das Geschäft belastet haben.