Deutschland und USA im Plus

Aus Europa resultierte insgesamt ein Anstieg von 1,7 Prozent, wobei sich die Entwicklung je nach Herkunftsland unterschiedlich zeigte. Deutlich höhere Logiernächte wurden aus Deutschland (+10,7 Prozent) verzeichnet, während die Buchungen insbesondere bei Gästen aus Frankreich (-10,1 Prozent) und dem Vereinigten Königreich (-3,3 Prozent) zurückgingen. Zuwächse gab es unter anderem aus den Niederlanden (+3,3 Prozent) und Italien (+1,3 Prozent).