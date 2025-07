Die Gesamtzahl der Logiernächte stieg im Monat Mai gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 1,7 Prozent auf 3,5 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Für Januar bis Mai ergibt sich damit ein Plus von 1,2 Prozent auf 16 Millionen Übernachtungen. Die Branche bleibt also auf Kurs, den Logiernächte-Rekord des Vorjahres von 42,8 Millionen zu übertreffen.