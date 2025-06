Deutlich mehr ausländische Touristen

Besonders gefragt war die Schweiz als Ferienziel bei internationalen Gästen: Hier stiegen die Übernachtungen im Winter um 5,5 Prozent auf 9,2 Millionen an. Die Schweizerinnen und Schweizer sorgten dagegen nur für hauchdünn mehr Logiernächte als in der Vorsaison mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 9,3 Millionen.